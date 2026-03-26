Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026 Pau
Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026 Pau samedi 28 mars 2026.
Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-03-28
Au programme ce trimestre
– des grands événements
– des animations de la maison du Jardinier de le nature en ville
– les sorties nature et ateliers vivants de l’association Commun vivant
– les rendez-vous verts de l’agglo .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 74 86 maisondujardinier@ville-pau.fr
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English : Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026
L’événement Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau
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