Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-03-28

Au programme ce trimestre

– des grands événements

– des animations de la maison du Jardinier de le nature en ville

– les sorties nature et ateliers vivants de l’association Commun vivant

– les rendez-vous verts de l’agglo .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 74 86 maisondujardinier@ville-pau.fr

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English : Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026

L’événement Cultivons Pau + Vert Activités nature et jardin Printemps 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau