Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur Route de Bordeaux Pau

Informations pratiques

Pau

Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur

Route de Bordeaux Maison du Jardinier – Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 11:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Avec la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Atelier enfant de 0 à 5 ans (maximum 8 enfants accompagnés)

Respecter la nature et connaître le vivant, ça s’apprend dès le plus jeune âge !

Entre éveil sensoriel avec les matières végétales et observation des petites bêtes du sol, faites découvrir la diversité de la nature à vos enfants. .

Route de Bordeaux Maison du Jardinier – Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 74 86 maisondujardinier@ville-pau.fr

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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur

L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau