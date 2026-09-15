Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur Route de Bordeaux Pau
mercredi 16 septembre 2026 · Route de Bordeaux · Pau
Informations pratiques
Pau
Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur
Route de Bordeaux Maison du Jardinier – Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Avec la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville
Atelier enfant de 0 à 5 ans (maximum 8 enfants accompagnés)
Respecter la nature et connaître le vivant, ça s’apprend dès le plus jeune âge !
Entre éveil sensoriel avec les matières végétales et observation des petites bêtes du sol, faites découvrir la diversité de la nature à vos enfants. .
Route de Bordeaux Maison du Jardinier – Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 74 86 maisondujardinier@ville-pau.fr
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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur
L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier enfant : Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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