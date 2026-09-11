Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Centre socio culturel L’Escale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

Centre socio culturel L’Escale 3 Rue Maurice Ravel Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06 19:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Atelier d’échange pour obtenir gratuitement un composteur (réservé aux adultes)

Profitez de cet atelier d’échange pour découvrir de nombreuses astuces qui vous permettront de transformer vos « déchets verts » en ressources vertes.

Fini les allers-retours chronophages en déchetterie ! .

Centre socio culturel L’Escale 3 Rue Maurice Ravel Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 64 30

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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Lescar a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau