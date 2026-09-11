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Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Centre socio culturel L’Escale Lescar

mardi 6 octobre 2026 · Centre socio culturel L'Escale · Lescar

Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Centre socio culturel L’Escale Lescar

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre socio culturel L'Escale
Adresse
3 Rue Maurice Ravel
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Lescar

Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

Centre socio culturel L’Escale 3 Rue Maurice Ravel Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06 19:30:00

Date(s) :
2026-10-06

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Centre socio culturel L’Escale 3 Rue Maurice Ravel Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 64 30 

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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Lescar a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau

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