Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Cueillette de l’Aragnon Pau
samedi 10 octobre 2026 · Cueillette de l'Aragnon · Pau
Informations pratiques
Pau
Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin
Cueillette de l’Aragnon 31 chemin de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10 19:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Atelier d’échange pour obtenir gratuitement un composteur (réservé aux adultes)
Profitez de cet atelier d’échange pour découvrir de nombreuses astuces qui vous permettront de transformer vos « déchets verts » en ressources vertes.
Fini les allers-retours chronophages en déchetterie ! .
Cueillette de l’Aragnon 31 chemin de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 64 30
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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin
L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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