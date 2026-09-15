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Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Cueillette de l’Aragnon Pau

samedi 10 octobre 2026 · Cueillette de l'Aragnon · Pau

Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Cueillette de l’Aragnon Pau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cueillette de l'Aragnon
Adresse
31 chemin de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Pau

Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

Cueillette de l’Aragnon 31 chemin de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :
2026-10-10

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Cueillette de l’Aragnon 31 chemin de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 64 30 

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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau

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