Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Cueillette de l’Aragnon Pau

Informations pratiques

Pau

Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

Cueillette de l’Aragnon 31 chemin de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Atelier d’échange pour obtenir gratuitement un composteur (réservé aux adultes)

Profitez de cet atelier d’échange pour découvrir de nombreuses astuces qui vous permettront de transformer vos « déchets verts » en ressources vertes.

Fini les allers-retours chronophages en déchetterie ! .

Cueillette de l’Aragnon 31 chemin de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 64 30

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English : Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin

L’événement Cultivons Pau + Vert – Atelier moins jeter, mieux recycler au jardin Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau