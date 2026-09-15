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Cultivons Pau + Vert – Chantier participatif et apprenant : Cet automne, je plante ! Route de Bordeaux Pau

dimanche 27 septembre 2026 · Route de Bordeaux · Pau

Cultivons Pau + Vert – Chantier participatif et apprenant : Cet automne, je plante ! Route de Bordeaux Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Bordeaux
Adresse
MAison du Jardinier - Domaine de Sers
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Pau

Cultivons Pau + Vert – Chantier participatif et apprenant : Cet automne, je plante !

Route de Bordeaux MAison du Jardinier – Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Avec la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville

Apprenez au cours de ce chantier participatif les bonnes techniques de plantation pour les plantes vivaces et les arbustes. Découvrez également les avantages d’une haie champêtre au jardin.

Tout public max 12 personnes.   .

Route de Bordeaux MAison du Jardinier – Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 10 15  maisondujardinier@ville-pau.fr

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English : Cultivons Pau + Vert – Chantier participatif et apprenant : Cet automne, je plante !

L’événement Cultivons Pau + Vert – Chantier participatif et apprenant : Cet automne, je plante ! Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau

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