Cultivons Pau + Vert Un printemps vivant ! Domaine de Sers Pau
Cultivons Pau + Vert Un printemps vivant ! Domaine de Sers Pau samedi 23 mai 2026.
Cultivons Pau + Vert Un printemps vivant !
Domaine de Sers 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Fête de la nature 2026, l’association Commun vivant vous propose un événement dédié à la nature en ville en partenariat avec la MJC Berlioz, Voyage Alimenterre, Les petits Débrouillards, le Conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle Aquitaine, Surf Rider Béarn et la Maison du Jardinier de Pau.
Au programme ateliers créatifs, sorties nature, ramassage de déchets, cantine solidaire et buvette associative le midi, balade familiale dès 5 ans le sol, monde invisible de 14h à 15h30 (sur inscription), etc… .
Domaine de Sers 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 74 86 maisondujardinier@ville-pau.fr
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English : Cultivons Pau + Vert Un printemps vivant !
L’événement Cultivons Pau + Vert Un printemps vivant ! Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau
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