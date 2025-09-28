Cultivons Prévert concert des formations jazz de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer

Cultivons Prévert concert des formations jazz de Regnéville-sur-Mer

3 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Manifestation pluridisciplinaire autour du poète Jacques Prévert dans les salles du Château de Regnéville-sur-Mer.

Inspirées par le poète, expositions de peintures, dessins, sculpture, photos, création textile, collages réalisés par des artistes locaux.

Ateliers collages pour petits et grands (participation de la Maison Jacques Prévert).

Lectures de textes, concerts, projections de films et documents d’archives.

Arts et humour au programme.

Du 24 au 28 septembre à Regnéville-sur-Mer. .

3 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie collectif.cabds@gmail.com

