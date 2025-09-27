Cultivons Prévert projection « Drôle de drame » de Marcel Carné, sur un scénario et des dialogues de Jacques Prévert Regnéville-sur-Mer

Cultivons Prévert projection « Drôle de drame » de Marcel Carné, sur un scénario et des dialogues de Jacques Prévert

3 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Manifestation pluridisciplinaire autour du poète Jacques Prévert dans les salles du Château de Regnéville-sur-Mer.

Inspirées par le poète, expositions de peintures, dessins, sculpture, photos, création textile, collages réalisés par des artistes locaux.

Ateliers collages pour petits et grands (participation de la Maison Jacques Prévert).

Lectures de textes, concerts, projections de films et documents d’archives.

Arts et humour au programme.

Du 24 au 28 septembre à Regnéville-sur-Mer. .

3 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie collectif.cabds@gmail.com

