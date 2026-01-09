Cultu’bus Orchestre national du Capitol de Toulouse

PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

Date(s) :

2026-02-01

CONCERT DE L’ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE,

Spectacle joué au Parvis à Tarbes, accessible en bus depuis Cauterets, Pierrefitte-Nestalas et Argelès-Gazost.

À un siècle de distance, Chopin et Rachmaninov célèbrent à leur manière la nostalgie du pays natal et les amours de jeunesse. Le pianiste de renommée mondiale Nelson Goerner et la jeune cheffe finlandaise Emilia Hoving en sont les interprètes inspirés.

Accessible dès 8 ans.

14h00 Départ du bus Cauterets Gare routière.

14h30 Arrêt Pierrefitte-Nestalas Gare routière.

14h45 Arrêt Argelès-Gazost Parc thermal.

16h00 Spectacle au Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées

TARIFS

• 30 € (au lieu de 40 €),

• Le trajet aller/retour en bus est de 4 € euros, à régler au chauffeur en espèces.

La réservation est obligatoire en appelant le Parvis au 05 62 90 08 55 (réservation bus + spectacle compris).

Cultur’ Bus, action mobilité d’accès à la culture mise en place par la CCPVG en partenariat avec la Région Occitanie

.

PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

CONCERT BY THE ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE,

Performed at Le Parvis in Tarbes, accessible by bus from Cauterets, Pierrefitte-Nestalas and Argelès-Gazost.

A century apart, Chopin and Rachmaninov celebrate nostalgia for their homeland and youthful love in their own way. World-renowned pianist Nelson Goerner and young Finnish conductor Emilia Hoving are the inspired interpreters.

Suitable for ages 8 and up.

2:00 pm: Bus departs from Cauterets ? Bus station.

2:30pm: Pierrefitte-Nestalas stop ? Bus station.

2:45pm: Argelès-Gazost stop ? Parc thermal.

4:00 pm: Show at Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées

RATES

? 30 ? (instead of 40 ?),

round-trip bus fare: 4? euros, to be paid to the driver in cash.

Reservations must be made by calling Le Parvis on 05 62 90 08 55 (bus reservation + show included).

Cultur? Bus, a mobility initiative for access to culture set up by the CCPVG in partnership with the Occitanie Region

