Cultura Metal Night Centre commercial de la madeleine Saint-Malo

Cultura Metal Night

Centre commercial de la madeleine Avenue de la Flaudaie Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 00:00:00

Le Cultura Metal Night est un évènement type mini festival de musique métal. Nous faisons passer plusieurs groupes locaux, vendons du merch en partenariat avec le Hellfest, proposons différentes activités le temps d’une soirée.

L’horaire de fin n’est pas fixe, il peut être procédé à des sorties anticipées, à titre définitif. .

Centre commercial de la madeleine Avenue de la Flaudaie Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 39 03 03 55

