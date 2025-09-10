CULTURA OCCITANA EN COMENGE COURS D’ACCORDÉON DIATONIQUE SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Belvédère Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-10 18:15:00

fin : 2025-09-10 21:15:00

2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-11-05

Cultura Occitana en Comenge organise différentes activités afin de promouvoir la culture occitane en Comminges.

Commingeois de naissance, musicien du groupe Estornapic, étudiant au conservatoire de Pau, joueur de diato depuis son plus jeune âge, Yann propose un atelier pour l’apprentissage technique de l’accordéon diatonique autour d’un répertoire de musique traditionnelle à danser. Les cours s’adressent à tous les niveaux, du débutant au confirmé répartis en plusieurs groupes. .

Cultura Occitana en Comenge organizes various activities to promote Occitan culture in Comminges.

Cultura Occitana en Comenge organisiert verschiedene Aktivitäten, um die okzitanische Kultur in Comminges zu fördern.

Cultura Occitana en Comenge organizza una serie di attività per promuovere la cultura occitana a Comminges.

Cultura Occitana en Comenge organiza diversas actividades para promover la cultura occitana en Comminges.

