Cultur’ados Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Cultur’ados

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

2026-03-14

Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados (dès 12 ans), pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques.

Sur inscription.Tout public

English :

Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour event especially for teenagers (aged 12 and over), to discover and enjoy the Library-Mediatheque in a whole new way.

Registration required.

