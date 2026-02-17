Cultur’ados Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz Moselle
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-03-14 15:00:00
2026-03-14 16:30:00
2026-03-14
Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados (dès 12 ans), pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques.
Sur inscription.Tout public
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 Rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour event especially for teenagers (aged 12 and over), to discover and enjoy the Library-Mediatheque in a whole new way.
Registration required.
L’événement Cultur’ados Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ