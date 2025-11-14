Cultur’bus Salif KEÏTA « So Kono » PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

PIERREFITTE-NESTALAS Gare routière Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2025-11-14 19:00:00

Le chanteur légendaire Salif Keïta, la voix d'or de l'Afrique , signe son grand retour avec So Kono, une œuvre acoustique épuré et profondément intime.

19h Départ Pierrefitte-Nestalas Ancienne gare / 19h15 Arrêt Argelès-Gazost Parc thermal

26 € (au lieu de 36 €), 10 € pour les -26 ans et demandeurs d’emploi.

Le trajet aller/retour en bus est de 4 € euros, à régler au chauffeur en espèces.

La réservation est obligatoire en appelant le Parvis au 05 62 90 08 55 (réservation bus + spectacle compris).

English :

Legendary singer Salif Keïta, the « golden voice of Africa », makes his comeback with So Kono, a pared-down, deeply intimate acoustic work.They decide to try something with an unusual machine: a ramshackle scaffolding that they will never stop storming.

7pm Departure Pierrefitte-Nestalas ? Ancienne gare / 7.15pm Stop Argelès-Gazost ? Parc thermal

26 ? (instead of 36 ?), 10 ? for under-26s and jobseekers.

The round-trip bus fare is 4? euros, payable to the driver in cash.

Reservations are required by calling Le Parvis on 05 62 90 08 55 (bus reservation + show included).

German :

Der legendäre Sänger Salif Keita, die « goldene Stimme Afrikas », kehrt mit So Kono zurück, einem schlichten, intimen akustischen Werk. Sie beschließen, etwas mit einer ungewöhnlichen Maschine zu versuchen: einem schäbigen Gerüst, das sie immer wieder stürmen werden.

19.00 Uhr Abfahrt Pierrefitte-Nestalas ? Alter Bahnhof / 19.15 Uhr Haltestelle Argelès-Gazost ? Thermalpark

26 ? (statt 36 ?), 10 ? für Personen unter 26 Jahren und Arbeitssuchende.

Die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus kostet 4? Euro, die beim Fahrer in bar bezahlt werden müssen.

Die Reservierung ist obligatorisch, indem Sie den Parvis unter 05 62 90 08 55 anrufen (Busreservierung + Show inbegriffen).

Italiano :

Il leggendario cantante Salif Keïta, la « voce d’oro dell’Africa », fa il suo ritorno con So Kono, un’opera acustica scarna e profondamente intima. Decidono di fare una prova con una macchina insolita: un’impalcatura sgangherata che non smetteranno di prendere d’assalto.

19.00 Partenza Pierrefitte-Nestalas ? Ancienne gare / 19.15 Fermata Argelès-Gazost ? Parco termale

26 (invece di 36), 10 per i minori di 26 anni e per le persone in cerca di lavoro.

Il biglietto di andata e ritorno è di 4 euro, da pagare in contanti all’autista.

La prenotazione è obbligatoria chiamando Le Parvis al numero 05 62 90 08 55 (prenotazione dell’autobus + spettacolo incluso).

Espanol :

El legendario cantante Salif Keïta, la « voz de oro de África », reaparece con So Kono, una obra acústica depurada y profundamente intimista. Deciden probar algo con una máquina insólita: un andamio destartalado que no dejarán de asaltar.

19.00 h Salida Pierrefitte-Nestalas ? Ancienne gare / 19.15 h Parada Argelès-Gazost ? Parque térmico

el precio del billete es de 26 euros (en lugar de 36), 10 para los menores de 26 años y los solicitantes de empleo.

El precio del billete de ida y vuelta es de 4,5 euros, pagaderos en metálico al conductor.

Es obligatorio reservar llamando a Le Parvis al 05 62 90 08 55 (reserva de autobús + espectáculo incluidos).

