Cultur’bus SÃO PAULO DANCE COMPAGNY

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:45:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Cultur’ Bus, action mobilité d’accès à la culture mise en place par la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves en partenariat avec la Région Occitanie

L’odyssée brésilienne de la São Paulo Dance Company, l’un des plus prestigieux ballets d’Amérique Latine, traverse trois pièces évoquant autant la fraternité, les migrations que la nature et sa fragilité.

Départ du bus à 18h45 devant la salle des fêtes d’Arrens-Marsous.

La réservation est obligatoire en appelant le Parvis (réservation bus + spectacle compris).

Bus paiement en espèces.

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

Cultur? Bus, a mobility initiative for access to culture set up by the Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves in partnership with the Occitanie Region

The Brazilian odyssey of the São Paulo Dance Company, one of Latin America?s most prestigious ballets, takes us through three pieces evoking fraternity, migration and the fragility of nature

Bus departs at 6.45pm from Arrens-Marsous village hall.

Reservations required by calling Le Parvis (bus reservation + show included).

Bus payment in cash.

German :

Cultur? Bus, eine Mobilitätsaktion für den Zugang zur Kultur, die von der Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves in Partnerschaft mit der Region Okzitanien ins Leben gerufen wurde

Die brasilianische Odyssee der São Paulo Dance Company, eines der renommiertesten Balletts Lateinamerikas, führt durch drei Stücke, die sowohl die Brüderlichkeit, die Migration als auch die Natur und ihre Zerbrechlichkeit beschwören.

Abfahrt des Busses um 18.45 Uhr vor dem Festsaal von Arrens-Marsous.

Die Reservierung ist obligatorisch, indem Sie im Parvis anrufen (Busreservierung + Aufführung inbegriffen).

Bus Barzahlung.

Italiano :

Cultur? Bus, un programma di mobilità per l’accesso alla cultura istituito dalla Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves in collaborazione con la Regione Occitania

L’odissea brasiliana della Compagnia di Danza di San Paolo, uno dei più prestigiosi balletti dell’America Latina, vi porterà attraverso tre pezzi che evocano la fratellanza, la migrazione, la natura e la sua fragilità

L’autobus parte alle 18.45 dalla sala del villaggio di Arrens-Marsous.

Prenotazione obbligatoria chiamando Le Parvis (prenotazione bus + spettacolo incluso).

Pagamento dell’autobus in contanti.

Espanol :

Cultur? Bus, un programa de movilidad para el acceso a la cultura creado por la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves en colaboración con la Región Occitanie

La odisea brasileña de la Compañía de Danza de São Paulo, uno de los ballets más prestigiosos de América Latina, le llevará a través de tres piezas que evocan la fraternidad, la migración y la naturaleza y su fragilidad

El autobús sale a las 18:45 de Arrens-Marsous, frente al ayuntamiento.

Reserva obligatoria llamando a Le Parvis (reserva de autobús + espectáculo incluidos).

Pago del autobús en metálico.

