Cultur’bus théâtre France-fantôme

PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 17:00:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Spectacle de théâtre joué à 19h00 au Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées

Avec France-fantôme, Tiphaine Raffier met en scène avec brio un genre encore rare au théâtre : la science-fiction.

Dans le monde de France-fantôme, la mémoire est monétisée, la résurrection un marché. Les hommes ne meurent jamais et se réincarnent grâce à leur mémoire stockée dans un appareil révolutionnaire , le Démémoriel. Véronique, professeure à l’université, veut faire revenir son mari mort au cours d’un attentat. Mais rien ne va se passer comme prévu…

Spectacle accessible dès 12 ans.

Bus des vallées jusqu’à Tarbes

17h00 Départ du bus de Luz-St-Sauveur Place du 8 mai

17h30 Arrêt à Pierrefitte-Nestalas Gare routière

17h45 Arrêt à Argelès-Gazost Parc thermal

TARIFS

• 21 € (au lieu de 31 €),

• 10 € pour les -26 ans et demandeurs d’emploi,

• Le trajet aller/retour en bus est de 4 € euros, à régler au chauffeur en espèces

La réservation est obligatoire en appelant le Parvis au 05 62 90 08 55 (réservation bus + spectacle compris).

Cultur’ Bus, action mobilité d’accès à la culture mise en place par la CCPVG en partenariat avec la Région Occitanie.

.

PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater show at 19h00 at Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées

With France-fantôme, Tiphaine Raffier brilliantly stages a genre that is still rare in the theater: science fiction.

In the world of France-fantôme, memory is monetized and resurrection a market. People never die, and are reincarnated thanks to their memories stored in a revolutionary device, the Démémoriel. Véronique, a university professor, wants to bring back her husband who died in a terrorist attack. But nothing goes according to plan?

Show for ages 12 and up.

Bus des vallées to Tarbes

5:00 pm Bus departs from Luz-St-Sauveur ? Place du 8 mai

17:30 Stop at Pierrefitte-Nestalas ? Bus station

17:45 Stop in Argelès-Gazost ? Parc thermal

RATES

? 21 ? (instead of 31 ?),

? 10 ? for under-26s and jobseekers,

return bus fare: 4 ? euros, to be paid to the driver in cash

Reservations must be made by calling Le Parvis on 05 62 90 08 55 (bus reservation + show included).

Cultur? Bus, a mobility scheme for access to culture set up by the CCPVG in partnership with the Occitanie Region.

L’événement Cultur’bus théâtre France-fantôme Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-01-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65