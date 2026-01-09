Cultur’bus théâtre France-fantôme Pierrefitte-Nestalas
Cultur’bus théâtre France-fantôme Pierrefitte-Nestalas mardi 31 mars 2026.
Cultur’bus théâtre France-fantôme
PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31 21:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Spectacle de théâtre joué à 19h00 au Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées
Avec France-fantôme, Tiphaine Raffier met en scène avec brio un genre encore rare au théâtre : la science-fiction.
Dans le monde de France-fantôme, la mémoire est monétisée, la résurrection un marché. Les hommes ne meurent jamais et se réincarnent grâce à leur mémoire stockée dans un appareil révolutionnaire , le Démémoriel. Véronique, professeure à l’université, veut faire revenir son mari mort au cours d’un attentat. Mais rien ne va se passer comme prévu…
Spectacle accessible dès 12 ans.
Bus des vallées jusqu’à Tarbes
17h00 Départ du bus de Luz-St-Sauveur Place du 8 mai
17h30 Arrêt à Pierrefitte-Nestalas Gare routière
17h45 Arrêt à Argelès-Gazost Parc thermal
TARIFS
• 21 € (au lieu de 31 €),
• 10 € pour les -26 ans et demandeurs d’emploi,
• Le trajet aller/retour en bus est de 4 € euros, à régler au chauffeur en espèces
La réservation est obligatoire en appelant le Parvis au 05 62 90 08 55 (réservation bus + spectacle compris).
Cultur’ Bus, action mobilité d’accès à la culture mise en place par la CCPVG en partenariat avec la Région Occitanie.
PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55
English :
Theater show at 19h00 at Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées
With France-fantôme, Tiphaine Raffier brilliantly stages a genre that is still rare in the theater: science fiction.
In the world of France-fantôme, memory is monetized and resurrection a market. People never die, and are reincarnated thanks to their memories stored in a revolutionary device, the Démémoriel. Véronique, a university professor, wants to bring back her husband who died in a terrorist attack. But nothing goes according to plan?
Show for ages 12 and up.
Bus des vallées to Tarbes
5:00 pm Bus departs from Luz-St-Sauveur ? Place du 8 mai
17:30 Stop at Pierrefitte-Nestalas ? Bus station
17:45 Stop in Argelès-Gazost ? Parc thermal
RATES
? 21 ? (instead of 31 ?),
? 10 ? for under-26s and jobseekers,
return bus fare: 4 ? euros, to be paid to the driver in cash
Reservations must be made by calling Le Parvis on 05 62 90 08 55 (bus reservation + show included).
Cultur? Bus, a mobility scheme for access to culture set up by the CCPVG in partnership with the Occitanie Region.
