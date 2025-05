CULTURE ART & PATRIMOINE – Beaufort, 29 juin 2025 07:00, Beaufort.

CULTURE ART & PATRIMOINE Beaufort Hérault

Visite de l’église, exposition photos.

Visite Atelier du verre Mousseline avec l’artisan Christian Fournié

Ouvrages sur l’Occitanie à la bibliothèque

English :

Visit the church, photo exhibition.

Visit to Mousseline glass workshop with craftsman Christian Fournié

Books on Occitanie at the library

German :

Besichtigung der Kirche, Fotoausstellung.

Besuch Atelier für Mousseline-Glas mit dem Kunsthandwerker Christian Fournié

Bücher über Okzitanien in der Bibliothek

Italiano :

Visita alla chiesa, mostra fotografica.

Visita al laboratorio di vetro di Mousseline con l’artigiano Christian Fournié

Libri sull’Occitania in biblioteca

Espanol :

Visita de la iglesia, exposición fotográfica.

Visita al taller de vidrio de Mousseline con el artesano Christian Fournié

Libros sobre Occitania en la biblioteca

