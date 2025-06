Culture Autrement – atelier : Création sonore – Mon été à Belleville Terre-plein central du Boulevard de Belleville Paris 9 juillet 2025 17:00

Inscription directement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T17:00:00 – 2025-07-09T20:30:00

Fin : 2025-07-09T17:00:00 – 2025-07-09T20:30:00

Culture Autrement crée et anime des rencontres en Île-de-France (concerts et spectacles avec temps d’échange, ateliers, performances, médiation culturelle) avec tous les publics, petits et grands, non initiés, amateurs et artistes. Culture Autrement donne accès à l’art, à la création et au développement de soi par l’expérience, l’éducation et la production artistiques.

Atelier de création sonore

Culture Autrement et le compositeur David Merlo proposent un atelier de création sonore sous casque au cours duquel un(e) à trois participant(e)s pourront jouer avec les sonorités ambiantes du boulevard de Belleville et le transformer en temps réel.

A l’aide de différents contrôleurs (un pédalier midi, une tablette tactile et un capteur de gestes), les participant(e)s pourront improviser seul(e)s ou à plusieurs pour s’approprier l’espace sonore environnant et faire l’expérience d’une démarche électroacoustique live. Ces improvisations pourront être enregistrées à la demande et constituer autant de cartes postales sonores souvenirs.

L’atelier création sonore fait partie de Mon été à Belleville (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Il a déjà eu lieu dans le cadre du festival Formes Olympiques de la Ville de Paris (2022, 2023).

Terre-plein central du Boulevard de Belleville Belleville 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Belleville Paris Île-de-France

