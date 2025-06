Culture Autrement – Concert de l’ensemble Les Epopées Kiosque du Square Maurice Gardette Paris 11 juillet 2025 17:30

Culture Autrement – Concert de l’ensemble Les Epopées Vendredi 11 juillet, 17h30 Kiosque du Square Maurice Gardette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-11T17:30:00 – 2025-07-11T19:00:00

Fin : 2025-07-11T17:30:00 – 2025-07-11T19:00:00

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation.

Stéphane Fuget a imaginé le programme Autour de Molière, avec une chanteuse lyrique (soprano), un violoniste, une basse de viole, et un théorbe.

Musiques et textes extraits des comédies et des comédies-ballets par Lully, Charpentier, Beauchamps et autres compositeur.

Soprano, Violon, Basse de viole, Théorbe

Kiosque du Square Maurice Gardette Square Maurice Gardette, 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage à …

© Les Agents Réunis