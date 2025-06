Culture Autrement – Cyril Fragniere – L’Echappée et les Faire Ailleurs Mairie du 11ème arrondissement Paris 15 juillet 2025 18:00

Cour intérieure de la Mairie du 11e / Salle d’attente des mariages / Horaire à confirmer : lesagentsreunis@gmail.com

Début : 2025-07-15T18:00:00 – 2025-07-15T19:30:00

Fin : 2025-07-15T18:00:00 – 2025-07-15T19:30:00

L’Échappée est un seul en scène de Cyril Fragniere, un récit autobiographique plein d’humour et d’émotion.

À 15 ans, Cyril est un adolescent timide et réservé. Son père lui offre un vélo de course : c’est la révélation. Il accumule les victoires, rejoint l’antichambre d’une prestigieuse équipe française… mais sa timidité refait surface, l’empêchant de concrétiser son rêve.

C’est alors qu’une rencontre avec un metteur en scène bouleverse sa trajectoire : il découvre le théâtre, les mots, la scène. Un autre terrain d’expression s’ouvre à lui.

Ce spectacle raconte une reconversion, celle d’un coureur cycliste devenu comédien. Sur scène, Cyril Fragniere tisse des liens entre le sport et l’art, entre l’effort physique et la création, entre les coureurs et les comédiens – ces athlètes qui s’ignorent.

Et il n’est pas tout à fait seul. À ses côtés, les Faire Ailleurs du Son, percussionnistes atypiques et poètes du geste, accompagnent son récit en rythme. En véritables mécanos du son, ils utilisent les vélos et leurs pièces pour créer une partition percussive unique.

Mairie du 11ème arrondissement 12 place Léon-Blum 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Paris Île-de-France

© Les Agents Réunis