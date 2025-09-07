Culture Autrement – Cyril Fragniere – L’Echappée et les Faire Ailleurs Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine

Culture Autrement – Cyril Fragniere – L’Echappée et les Faire Ailleurs Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine dimanche 7 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-07T17:00:00 – 2025-09-07T18:00:00

Fin : 2025-09-07T17:00:00 – 2025-09-07T18:00:00

L’Échappée est un seul en scène de Cyril Fragniere, un récit autobiographique plein d’humour et d’émotion.

À 15 ans, Cyril est un adolescent timide et réservé. Son père lui offre un vélo de course : c’est la révélation. Il accumule les victoires, rejoint l’antichambre d’une prestigieuse équipe française… mais sa timidité refait surface, l’empêchant de concrétiser son rêve.

C’est alors qu’une rencontre avec un metteur en scène bouleverse sa trajectoire : il découvre le théâtre, les mots, la scène. Un autre terrain d’expression s’ouvre à lui.

Ce spectacle raconte une reconversion, celle d’un coureur cycliste devenu comédien. Sur scène, Cyril Fragniere tisse des liens entre le sport et l’art, entre l’effort physique et la création, entre les coureurs et les comédiens – ces athlètes qui s’ignorent.

Et il n’est pas tout à fait seul. À ses côtés, les Faire Ailleurs du Son, percussionnistes atypiques et poètes du geste, accompagnent son récit en rythme. En véritables mécanos du son, ils utilisent les vélos et leurs pièces pour créer une partition percussive unique.

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

