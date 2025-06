Paris

Culture Autrement @ Kiosques en fêtes Vendredi 4 juillet, 17h00 Kiosque du Square Maurice Gardette Paris

Début : 2025-07-04T17:00:00 – 2025-07-04T19:00:00

Culture Autrement crée et anime des rencontres en Île-de-France (concerts et spectacles avec temps d’échange, ateliers, performances, médiation culturelle) avec tous les publics, petits et grands, non initiés, amateurs et artistes. Culture Autrement donne accès à l’art, à la création et au développement de soi par l’expérience, l’éducation et la production artistiques.

Culture Autrement fait partie de la programmation de Kiosques en Fête.

Culture Autrement propose un atelier de réalisation de vidéos et un spectacle (programme à venir), au Kiosque du Square Maurice Gardette.

Kiosque du Square Maurice Gardette Square Maurice Gardette, 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France

