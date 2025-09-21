Culture Autrement – l’Oratorio de Gabriel Urgell Reyes et ATA Project Jonesy Agency Paris

Culture Autrement – l'Oratorio de Gabriel Urgell Reyes et ATA Project Jonesy Agency Paris dimanche 21 septembre 2025.

Le 21 septembre, Culture Autrement accueille chez Jonesy Agency une œuvre singulière du compositeur et pianiste franco-cubain Gabriel Urgell Reyes : un oratorio de poche, à la croisée du concert et du théâtre intérieur.

Explorant les thèmes de la mémoire, de l’exil et de la réconciliation intime, l’œuvre propose un voyage musical tout en contrastes : fragments mélodiques, souffles électroacoustiques, silences suspendus. Avec une écriture sensible et organique, Urgell Reyes invente un langage à part, entre récitatif contemporain et lyrisme retenu.

——–

Un Oratorio revisité, entre tradition et modernité. Le pianiste et compositeur Gabriel Urgell Reyes s’associe au ATA Project pour proposer une relecture audacieuse de l’Oratorio. Portée par la force du répertoire classique et enrichie par des textures sonores électroniques, cette création plonge le public dans une expérience musicale à la fois spirituelle et contemporaine.

L’Oratorio de Versailles, œuvre scénique du compositeur et pianiste Gabriel Urgell Reyes, prend racine dans les textes du Cantique des Cantiques, livre biblique écrit sous forme d’une suite de poèmes d’amour, source d’inspiration des compositeurs officiels de la Chapelle royale de Louis XIV, Pierre Robert et Henry Du Mont.

Bien qu’inspiré d’un texte biblique, cet oratorio revêt un caractère laïque. L’œuvre retrace le déroulement d’un mariage comme allégorie de la reconnaissance mutuelle et explore les thèmes de l’amour et de l’ouverture à la diversité comme fondements de la cohésion humaine. Structurée en cinq tableaux ou chapitres et comportant des genres tels que l’aria et le recitativo, l’interprétation est confiée à un ensemble vocal et instrumental composé d’un chœur, d’un orchestre de chambre et de deux chanteurs solistes (soprano, contre-ténor) qui interagissent avec des dispositifs de diffusion sonore.

L’œuvre est aussi un projet pluridisciplinaire fusionnant la musique aux arts visuels et numériques. C’est un espace de réalisations artistiques puisant dans la tradition classique mais définitivement engagé dans les processus d’innovation musicale et artistique propres au 21e siècle. Le spectacle, conçu pour être présenté sous forme d’un parcours déambulatoire, fait notamment référence aux promenades du roi dans les jardins du Château.

De ce fait, l’Oratorio de Versailles crée non seulement une filiation avec les musiques spirituelles et profanes qui l’ont précédé, mais entre aussi en résonance directe avec la vision et le legs culturel du roi Louis XIV : le témoignage de sa propre contemporanéité.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit

Gratuit, réservation obligatoire

Tout public.

début : 2025-09-21T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T17:00:00+02:00_2025-09-21T18:00:00+02:00

Jonesy Agency 170 rue de Charonne 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/les-agents-reunis-culture-autrement/evenements/oratorio-et-ata-project-a-jonesy-agency +33661935636 culture.autrement@cmculture.com