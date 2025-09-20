Culture BazAar Parc Marès Tresses
Culture BazAar Parc Marès Tresses samedi 20 septembre 2025.
Culture BazAar
Parc Marès 19 avenue des écoles Tresses Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le festival Culture BazAar fête cette année sa 13ème édition. Au programme cirque, musiques du monde, attractions foraines, concerts, danse, arts de la rue, boum…Rendez-vous au Parc Marès ! .
Parc Marès 19 avenue des écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27
English : Culture BazAar
German : Culture BazAar
Italiano :
Espanol : Culture BazAar
L’événement Culture BazAar Tresses a été mis à jour le 2025-08-28 par OT de l’Entre-deux-Mers