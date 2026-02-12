Culture BLOB: Projection documentaire Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 25 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

« BLOB, un génie sans cerveau » en présence d’Audrey Dussutour

Projection et rencontre avec la scientifique Audrey Dussutour (CNRS)

Son nom scientifique est _Physarum polycephalum_. Communément appelé “Blob”, ce n’est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. C’est un être vivant, rampant, qui vit dans les milieux frais et humides, souvent en forêt par exemple. Il est doté d’une seule cellule géante et est capable d’apprendre même sans cerveau…

Diffusion du documentaire _BLOB, un génie sans cerveau_ de Jacques Mitsch.

Projection suivie d’échanges avec Audrey Dussutour et le réalisateur Jacques Mitsch.

S’appuyant sur l’ouvrage à succès de l’éthologue et chercheuse au CNRS Audrey Dussutour, ce documentaire nous entraîne à la découverte d’un organisme mystérieux aux étonnantes capacités : le Blob.

_Rencontrez Audrey Dussutour dès 19h30 pour une séance de dédicaces._

**► Mercredi 25 mars à 20h30.**

Le Diapason

Gratuit > [Réservation](https://www.billetweb.fr/culture-blob-documentaire-et-rencontre-avec-audrey-dussutour).

[https://youtu.be/qY0X286HBu0?si=wPSA469bNmkUmTE9](https://youtu.be/qY0X286HBu0?si=wPSA469bNmkUmTE9)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T22:00:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/culture-blob-documentaire-et-rencontre-avec-audrey-dussutour

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

