Culture BLOB: Spectacle Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 26 mars, 14h00, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit pour les étudiant·es, 3 / 5€

« BLOB », une pièce de théâtre par la Cie Les Testudines

Spectacle BLOB

Avec le spectacle chorégraphié “Blob”, la compagnie Testudines nous projette dans un monde où la réalité nous échappe !

Grâce à une gestuelle fluide et organique, les artistes jouent avec les frontières entre le connu et l’inconnu, l’humain et le non-humain. La pièce prend la forme d’une introspection joyeuse, où le point de vue du Blob sur les comportements humains se révèle à la fois comique et touchant.

_Chaque représentation sera suivie d’un échange avec les comédien·nes._

Réservez pour une séance de groupe si vous souhaitez amener vos étudiant·es à découvrir le Blob.

_Merci de nous contacter à cette adresse:_ [_culture@univ-rennes.fr_](mailto:culture@univ-rennes.fr)

**► Jeudi 26 mars à 14h ou 20h30.**

Le Diapason

3€ / 5€ • Gratuit pour les étudiant·es et les moins de 18 ans > [Réservation](https://www.billetweb.fr/culture-blob).

Début : 2026-03-26T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T22:00:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/culture-blob

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



