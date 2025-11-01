Culture Box Médiathèque du Val de Blaise Wassy
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-08T18:00:00 – 2026-01-08T20:30:00
Fin : 2026-01-08T18:00:00 – 2026-01-08T20:30:00
Venez partager vos coups de coeur lectures, films, spectacle, musique … Et mettre tout ça dans la box pour permettre à d’autres de les emprunter !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/
apéro culture partage culture