Culture Box, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Culture Box Jeudi 2 avril, 18h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T20:30:00+02:00

Venez partager vos coups de coeur lectures, films, spectacle, musique … Et mettre tout ça dans la box pour permettre à d’autres de les emprunter !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Apéro culture partage culture