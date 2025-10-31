Culture Ciné avec le Collector’s Club Spéciale Halloween (adultes) Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

2025-10-31

Envie de frissonner devant un bon film ? Le Collector’s Club vous invite à une soirée spéciale Halloween à la Médiathèque ! Installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre par la projection d’un film mystère soigneusement choisi parmi les trésors du fonds de la médiathèque. Une séance conviviale, réservée aux adultes, pour partager émotions, rires et frissons entre amoureux du grand écran. Ambiance garantie pour les passionnés de cinéma qui aiment se laisser happer par la magie du septième art !

Sur inscriptions par téléphone ou mail. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 13 06 49 mediationculturelle@saint-junien.fr

