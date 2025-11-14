CULTURE CINÉ Le film surprise du “Collector’s Club” Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

CULTURE CINÉ Le film surprise du “Collector’s Club”

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Cinéphiles, laissez-vous surprendre !

La Médiathèque à Saint-Junien vous invite à une séance unique avec le Collector’s Club Les Heures Littéraires sont nées d’une volonté de partage et de découverte, autour des savoirs et de la culture. Dans cet esprit, la Médiathèque projette un film de la réalisatrice Émilie Deleuze, membre du collectif 50/50 qui promeut l’égalité femmes-hommes et la diversité dans le monde du cinéma et de l’audiovisuel.

Engagée et inspirée par le réel, elle signe en 2023 un film tourné dans notre région, explorant avec justesse les contrastes entre la ville et la campagne limousine.

Réservation conseillée. Accessible PMR. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr

English : CULTURE CINÉ Le film surprise du “Collector’s Club”

German : CULTURE CINÉ Le film surprise du “Collector’s Club”

Italiano :

Espanol : CULTURE CINÉ Le film surprise du “Collector’s Club”

L’événement CULTURE CINÉ Le film surprise du “Collector’s Club” Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Porte Océane du Limousin