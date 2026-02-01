Culture Club La Grange de Beorn Besançon

Culture Club

La Grange de Beorn 16 Rue des Tamaris Besançon Doubs

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19 20:30:00

2026-02-19

La Grange de Beorn accueille le Culture Club, pour une soirée dédiée au partage et à la découverte culturelle. Ce rendez-vous s’adresse aux curieux souhaitant échanger autour de leurs dernières trouvailles dans une ambiance décontractée. Le programme s’articule autour de discussions ouvertes et de recommandations croisées couvrant divers supports littérature, cinéma, séries ou encore podcasts. L’objectif est de favoriser la circulation des idées et d’enrichir sa liste de futures lectures ou visionnages grâce aux coups de cœur des autres participants. Dans le cadre singulier du café, cette rencontre offre une parenthèse intellectuelle et conviviale, idéale pour tisser des liens autour de passions communes. .

La Grange de Beorn 16 Rue des Tamaris Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 43 54 48 contactcharly@lagrangedebeorn.fr

