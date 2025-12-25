Culture club, Bibliothèque François Villon Paris

Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie !

Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque.

Samedi 17 janvier 16h00-17h30 : Présentation des 5 premiers romans en lice pour le Prix des lectrices et des lecteurs de la Ville de Paris

Samedi 21 février 16h00-17h30 : dans le cadre du Festival « La Voix des indés » : séance spéciale Editions indépendantes

Samedi 21 mars 16h-17h30

Samedi 25 avril 16h-17h30

Samedi 16 mai 16h-17h30

Samedi 27 juin, 16h-17h30

Romans, expos, films, essais, musique…



Venez partager vos coups de cœur, et découvrir les nôtres !

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 16 mai 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 21 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T17:00:00+01:00

fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-01-17T16:00:00+02:00_2026-01-17T17:30:00+02:00;2026-02-21T16:00:00+02:00_2026-02-21T17:30:00+02:00;2026-03-21T16:00:00+02:00_2026-03-21T17:30:00+02:00;2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:30:00+02:00;2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T17:30:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T17:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon



Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire

