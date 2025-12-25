Culture club, Bibliothèque François Villon Paris
Culture club, Bibliothèque François Villon Paris samedi 17 janvier 2026.
Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie !
Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque.
Samedi 17 janvier 16h00-17h30 : Présentation des 5 premiers romans en lice pour le Prix des lectrices et des lecteurs de la Ville de Paris
Samedi 21 février 16h00-17h30 : dans le cadre du Festival « La Voix des indés » : séance spéciale Editions indépendantes
Samedi 21 mars 16h-17h30
Samedi 25 avril 16h-17h30
Samedi 16 mai 16h-17h30
Samedi 27 juin, 16h-17h30
Romans, expos, films, essais, musique…
Venez partager vos coups de cœur, et découvrir les nôtres !
gratuit Tout public.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon
