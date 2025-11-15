Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde Oloron-Sainte-Marie
Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde Oloron-Sainte-Marie mercredi 7 janvier 2026.
Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde
Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde par Benat Zintzo Garmendia, chercheur, suite à des études en histoire et géographie, il est devenu un spécialiste de l’histoire du pays basque. .
Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82
English : Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde
German : Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde
Italiano :
Espanol : Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde
L’événement Culture d’hiver conférence 1519-1522 L’exploit incroyable du Basque Elkano le 1er tour du Monde Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn