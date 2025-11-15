Culture d’hiver conférence 50 gares européennes Cathédrales de la modernité

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Conférence 50 gares européennes Cathédrales de la modernité par Alfonso Marco, diplômé en Histoire contemporaine de l’université de Saragosse, auteur.

Cette conférence invite à découvrir un patrimoine méconnu, symbole de monumentalité et de beauté, au cœur de

l’univers ferroviaire. Les gares, bien plus que de simples portes urbaines, sont des cathédrales du progrès, des temples de l’ère contemporaine.

Elles ont marqué l’architecture du XIXe au XXIe siècle, alliant fonctionnalité et esthétique, ingénierie et art. Bien que les gares soient situées au cœur du réseau ferroviaire, cette conférence ne traite pas des chemins de fer, mais d’art, de culture, de patrimoine et de tourisme — une invitation au voyage et à l’apprentissage. .

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82

English : Culture d’hiver conférence 50 gares européennes Cathédrales de la modernité

German : Culture d’hiver conférence 50 gares européennes Cathédrales de la modernité

Italiano :

Espanol : Culture d’hiver conférence 50 gares européennes Cathédrales de la modernité

L’événement Culture d’hiver conférence 50 gares européennes Cathédrales de la modernité Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn