Culture d’hiver conférence De l’Occupation à la Libération témoignages de Barétounais et de Souletins Oloron-Sainte-Marie

Conférence De l’Occupation à la Libération témoignages de Barétounais et de Souletins par Janette Ananos, professeure de français, auteure et passionnée d’histoire.

Cette conférence porte sur le Barétous et la Soule entre 1942 et 1945, selon deux axes principaux

– Les faits qui s’y sont déroulés.

– Les hommes qui en sont partis et dont on peut reconstituer le périple à travers les Pyrénées, l’Espagne, l’Afrique du Nord, l’Angleterre ou les États-Unis, jusqu’à leur retour en France.

L’enquête s’appuie sur des témoignages oraux, des documents privés et officiels, et aborde des thèmes variés portraits de passeurs, le STO et les choix qu’il imposait, les maquis de Soule. Elle évoquera aussi des drames où l’humain, tantôt trahit, tantôt révèle son courage ou son abnégation. .

