Culture d’hiver conférence Droite, gauche Oloron-Sainte-Marie

Conférence Droite, gauche par Francis Cha, conférencier éclectique.

La distinction entre droite et gauche naît le 11 septembre 1789 à l’Assemblée constituante les députés favorables au droit de veto du roi siégeaient à la droite du président, tandis que ceux qui y étaient opposés se plaçaient à gauche. À droite, on voulait conserver les choses ; à gauche, les changer. Cette opposition entre changement et tradition est universelle et éternelle. .

