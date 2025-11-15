Culture d’hiver conférence Le Passeur Michel Olazabal, héros méconnu de la Résistance Oloron-Sainte-Marie

Culture d’hiver conférence Le Passeur Michel Olazabal, héros méconnu de la Résistance

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Conférence Le Passeur Michel Olazabal, héros méconnu de la Résistance par Annie Olazabal, fille de Michel Olazabal, le Passeur.

Michel Olazabal est un héros. Grâce à lui, 953 personnes — pilotes alliés, agents de renseignements, Juifs, antifascistes allemands, réfractaires au STO, hommes, femmes et parfois des familles avec enfants — ont pu fuir la France occupée pour gagner l’Espagne entre mars et juin 1943. Après des marches aussi éprouvantes que dangereuses à travers les Pyrénées, la liberté leur tendait les bras. Jusqu’à ce jour de juin 1943, où des soldats français d’une unité militaire allemande interceptent l’un des groupes convoyés par Michel. Brûlé , il doit à son tour passer en Espagne, où il continue de travailler pour les services secrets français.

Cet homme est un héros, pourtant il a porté jusqu’à sa mort le poids du plus terrible des soupçons. .

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400

