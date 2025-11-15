Culture d’hiver conférence Les femmes de l’exil républicain espagnol en France travaux et résistances

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Conférence Les femmes de l’exil républicain espagnol en France travaux et résistances par Rocío Negrete Peña, chercheuse à l’Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Elle a soutenu en 2022 une thèse de doctorat (UNED et Université Bordeaux Montaigne) intitulée Genre et travail l’insertion par le travail des exilées républicaines espagnoles en France (1936-1956) . .

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82

English : Culture d’hiver conférence Les femmes de l’exil républicain espagnol en France travaux et résistances

German : Culture d’hiver conférence Les femmes de l’exil républicain espagnol en France travaux et résistances

Italiano :

Espanol : Culture d’hiver conférence Les femmes de l’exil républicain espagnol en France travaux et résistances

L’événement Culture d’hiver conférence Les femmes de l’exil républicain espagnol en France travaux et résistances Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn