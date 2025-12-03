Culture d’hiver conférence Mòbles de noste/meubles de chez nous Oloron-Sainte-Marie

Culture d’hiver conférence Mòbles de noste/meubles de chez nous

Conférence Mòbles de noste/meubles de chez nous par Alain Abadie, ébéniste-restaurateur, Président de l’Association Mòbles e husta des meubles, des bois d’œuvre, des artisans et de la forêt de chez nous.

Le Béarn possède un patrimoine mobilier ancien unique, souvent méconnu du public et des Béarnais eux-mêmes. Le coffre

(l’arca) est le seul élément d’usage populaire datant de l’époque médiévale parvenu jusqu’à nous. On en trouve trace dans des actes de succession et dans le recensement des feux du Béarn de Gaston Fébus en 1385. Dans les maisons nobles, un style hérité des arts de la Renaissance s’est répandu très tôt en Béarn. Lorsque Noste Enric, roi de Navarre et futur Henri IV, monte à la capitale et conquiert la couronne de France, il emporte avec lui ses meubles de style local, qui deviendront à la cour le style Louis XIII. .

