Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin par Gérard Cézéra, photographe animalier amateur et Claude Novoa, ex-chargé de recherches sur la faune de montagne à l’Office Français de la Biodiversité. .

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82

English : Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin

German : Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin

Italiano :

Espanol : Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin

L’événement Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn