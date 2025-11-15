Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin Oloron-Sainte-Marie
Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin Oloron-Sainte-Marie mercredi 25 février 2026.
Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin
Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin par Gérard Cézéra, photographe animalier amateur et Claude Novoa, ex-chargé de recherches sur la faune de montagne à l’Office Français de la Biodiversité. .
Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82
English : Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin
German : Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin
Italiano :
Espanol : Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin
L’événement Culture d’hiver conférence Regards croisés sur un oiseau méconnu le Lagopède alpin Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn