Culture d’hiver conférence Vautours, voiliers des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Conférence Vautours, voiliers des Pyrénées par Érick Kobierzycki, coordinateur Pyrénées et animateur du volet scientifique du Plan national d’Action en faveur du Vautour percnoptère.
Dans les Pyrénées, les vautours planent depuis toujours. Ils ont bien failli disparaître avant leur protection stricte dans les années 1970. Aujourd’hui, chacun reconnaît leurs vols majestueux et leur rôle d’équarrisseurs des montagnes… Mais les connaît-on vraiment ? .
