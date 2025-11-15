Culture d’hiver conférence Vautours, voiliers des Pyrénées

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Conférence Vautours, voiliers des Pyrénées par Érick Kobierzycki, coordinateur Pyrénées et animateur du volet scientifique du Plan national d’Action en faveur du Vautour percnoptère.

Dans les Pyrénées, les vautours planent depuis toujours. Ils ont bien failli disparaître avant leur protection stricte dans les années 1970. Aujourd’hui, chacun reconnaît leurs vols majestueux et leur rôle d’équarrisseurs des montagnes… Mais les connaît-on vraiment ? .

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82

English : Culture d’hiver conférence Vautours, voiliers des Pyrénées

German : Culture d’hiver conférence Vautours, voiliers des Pyrénées

Italiano :

Espanol : Culture d’hiver conférence Vautours, voiliers des Pyrénées

L’événement Culture d’hiver conférence Vautours, voiliers des Pyrénées Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn