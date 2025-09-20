Culture en fête DENEE Mantelon

Culture en fête 20 et 21 septembre DENEE Maine-et-Loire

Tous les évènements du week-end sont gratuits, sauf le concert de ROYAL KOPEK dont le tarif unique est de 5 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

« Culture en fête » est un festival familial, ouvert à toutes et tous dans le village de caractère de Denée. RDV les 20 et 21 septembre pour un week-end de festivités ! Au programme : concerts, spectacles divers, expositions, visites et balades commentées.

Cet événement est organisé par l’association culturelle de Denée pour fêter ses 30 ans d’existence.

DENEE 1 RUE DU HUIT MAI 49190 DENEE Mantelon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire

