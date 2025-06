Culture et cuisine au sarrasin Maison du Parc Millevaches 12 août 2025 10:00

Corrèze

Culture et cuisine au sarrasin Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-12 13:00:00

Date(s) :

2025-08-12

Observez la parcelle de sarrasin cultivée à la Maison du Parc, et apprenez-en plus sur celui qui s’appelle aussi blé noir, cultivé depuis le XVIe siècle sur le territoire. Histoire, botanique et agronomie seront abordées puis viendra le temps d’un atelier cuisine afin de goûter le sarrasin dans tous ses états et repartir avec plein de nouvelles recettes !

Places limitées, sur réservation auprès du Parc au 05 55 96 97 00 ou via le formulaire en ligne.

Animé par Vagabunda .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

English : Culture et cuisine au sarrasin

German : Culture et cuisine au sarrasin

Italiano :

Espanol : Culture et cuisine au sarrasin

L’événement Culture et cuisine au sarrasin Millevaches a été mis à jour le 2025-06-16 par PNR Millevaches en Limousin