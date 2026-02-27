Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette
Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif
CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Dans le cadre du Festival d’Art & Tous, Marie-Christine Rastoul vous propose un atelier de création artistique inspiré de la culture d’Amérique du Sud.
Tout public à partir de 10 ans .
CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr
