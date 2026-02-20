Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, feutrage à la fête Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, feutrage à la fête Oloron-Sainte-Marie samedi 4 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
A l’occasion des fêtes de Pâques, Gwendoline Ribeyron de Fil des Toisons, vous initiera à la confection de petits œufs en laine feutrée et à la technique du feutrage à l’aiguille pour leur décoration.
A partir de 8 ans, sur inscription. .
Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10 villa.bedat@hautbearn.fr
