Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, feutrage à la fête

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A l’occasion des fêtes de Pâques, Gwendoline Ribeyron de Fil des Toisons, vous initiera à la confection de petits œufs en laine feutrée et à la technique du feutrage à l’aiguille pour leur décoration.

A partir de 8 ans, sur inscription. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10 villa.bedat@hautbearn.fr

