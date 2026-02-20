Culture et vous en Haut-Béarn Atelier créatif, guirlandes & co

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Nous vous proposons une sélection de petits travaux manuels pour créer des décorations de fêtes diverses. Suivant les saisons, les inspirations, les objets trouvés ou récoltés, vous pourrez fabriquer des guirlandes, des suspensions, des objets de décoration pour vos tables et votre maison.

A partir de 6 ans, sur inscription. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10 villa.bedat@hautbearn.fr

