Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier de chant familial Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
mercredi 7 octobre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier de chant familial
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-10-07 2026-12-09
Chants en famille avec Sara Brenier, chanteuse et praticienne en psychophonie : un répertoire varié au fil des saisons qui réunit parents et enfants. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier de chant familial
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier de chant familial Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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