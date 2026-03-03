Culture et vous en Haut-Béarn Atelier fanzine CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

Culture et vous en Haut-Béarn Atelier fanzine

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Venez sélectionner des fragments de textes ou d’images dans des journaux, des magazines ou des livres mis à disposition, mais aussi discuter, découper, coller, écrire et dessiner afin de vous exprimer librement autour des questions féministes. Vous êtes invités à créer une double page exprimant votre vécu ou vos idées, racontant une histoire ou faisant part de vos rêves ; elle prendra part à un objet graphique collectif à photocopier et distribuer à l’infini !

Pas de panique aucune compétence artistique ou technique préalable n’est requise. Et en cas de manque d’inspiration,

de petits coups de pouce vous seront soufflés…

Tout public à partir de 13 ans .

