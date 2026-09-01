Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier origami Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
mercredi 23 septembre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier origami
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Une simple feuille de papier suffit pour créer tout un univers ! Découvrez l’art de l’origami et apprenez à réaliser de jolies créations en pliant, assemblant et transformant le papier en formes suprenantes.
A partir de 6 ans. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier origami
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Atelier origami Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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