Culture et vous en Haut-Béarn : Boîtes à monstres Rue des Écoles Gurmençon
mardi 20 octobre 2026 · Rue des Écoles · Gurmençon
Informations pratiques
Gurmençon
Culture et vous en Haut-Béarn : Boîtes à monstres
Rue des Écoles Bibliothèque Gurmençon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 17:00:00
fin : 2026-12-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-20
A découvrir des « boîtes à monstres », scénettes suggérant le monstrueux; quand les mythes, les mots et les écrans déforment le réel… Cinq boîtes pour cinq tableaux comme autant de façons de fabriquer un monstre : aux origines du frisson – quand les dieux créaient des chimères, de Frankenstein à Godzilla – le monstre comme héros tragique, monstres réels – quand la société fabrique ses propres chimères, anatomie de l’horreur – les recettes des créateurs, miam ! – le monstre est un jeu d’enfant. .
Rue des Écoles Bibliothèque Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Boîtes à monstres
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Boîtes à monstres Gurmençon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn