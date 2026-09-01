Culture et vous en Haut-Béarn : Conférence « Amazonia, le mystère des Couleurs, du Tapirage à la Fluorescence » Oloron-Sainte-Marie
mercredi 16 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn : Conférence « Amazonia, le mystère des Couleurs, du Tapirage à la Fluorescence »
Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:30:00
fin : 2026-09-16 19:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Physicien spécialiste en photonique naturelle et bio-inspiration, Serge Berthier évoque le rayonnement des organismes vivants en forêts tropicales et le tapirage. Ce procédé amérindien consiste à enduire un oiseau vivant d’un mélange d’extraits végétaux et animaux pour modifier la couleur des plumes à la repousse.
Etrange, fascinant… et suivi d’un verre de l’amitié. .
Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Conférence « Amazonia, le mystère des Couleurs, du Tapirage à la Fluorescence »
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Conférence « Amazonia, le mystère des Couleurs, du Tapirage à la Fluorescence » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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